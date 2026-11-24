Borussia Dortmund bekommt es heute mit dem FC Arsenal zu tun. Die Aufstellung des BVB zeigt: Cheftrainer Niko Kovac setzt gegen das englische Schwergewicht auf mehr Kompaktheit im Zentrum.

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Am heutigen Dienstagabend (21 Uhr) kommt es in der Champions League zum Aufeinandertreffen zwischen dem deutschen und dem englischen Tabellenführer. Sowohl für den FC Arsenal als auch Borussia Dortmund wird es im Kampf um die besten acht Plätze eine richtungsweisende Partie sein.

Während Mikel Arteta beispielsweise auf Stammtorhüter David Raya (31) verzichten muss, kann Niko Kovac auf der anderen Seite mit Serhou Guirassy (30) und Carney Chukwuemeka (23) zwei wichtige Rückkehrer begrüßen. In die Startaufstellung des BVB-Cheftrainers, der auf ein unübliches 3-3-2-2-System baut, hat es das Duo aber nicht geschafft.

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So spielt Arsenal