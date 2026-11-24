Borussia Dortmund zieht im Poker um Luca Williams-Barnett offenbar den Kürzeren. Einem Bericht des ‚Telegraph‘ zufolge steht der 18-jährige offensive Mittelfeldspieler vor einer langfristigen Vertragsverlängerung bei Tottenham Hotspur.

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Vor allem der BVB und der FC Chelsea sollen zuletzt die Fühler ausgestreckt haben, aber auch weitere namhafte Vereine wie der FC Bayern, Manchester City und Manchester United wurde Interesse nachgesagt. Williams-Barnett ist englischer U19-Nationalspieler, für die Spurs bestritt er in den vergangenen Wochen seine ersten drei Premier League-Spiele.