Medien: Goretzka-Berater verhandelt schnellen Bayern-Abschied

Eigentlich will der FC Bayern Mittelfeldmotor Leon Goretzka (30) im Januar ein halbes Jahr vor Vertragsende nicht ziehen lassen. Sollten die Münchner aber doch noch die Tür für einen Blitz-Abschied öffnen, will das Spielerlager nicht unvorbereitet sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Yagiz Sabuncuoglu berichtet, dass sich Goretzkas Agent auf den Fall der Fälle vorbereitet und sich bereits mit Tottenham Hotspur in Verhandlungen über einen Winter-Deal befindet. Mit seinen Qualitäten – Zweikampfstärke gepaart mit Torgefährlichkeit – passt der 67-fache deutsche Nationalspieler gut zum schnellen, körperbetonten Fußball auf der Insel.

Wird Goretzka im Winter wechseln? Ja, wäre sinnvoll für alle Parteien Nein, Bayern wird ihn nicht abgeben Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die Spurs sind bei weitem nicht der einzige Verein, der es auf eine Zusammenarbeit mit dem Rechtsfuß abgesehen hat. Der türkische Branchenkenner ergänzt, dass Fenerbahce in Person von Cheftrainer Domenico Tedesco sehr an Goretzka interessiert ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zudem wurden zuletzt unter anderem Atlético Madrid und die SSC Neapel mit dem Ex-Schalker in Verbindung gebracht. Goretzka dürfte sich nun primär die Frage stellen, bei welchem Verein er sich am besten für eine Teilnahme bei der WM im kommenden Jahr empfehlen kann.