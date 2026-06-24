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ManCity vor neuem Rekord-Transfer

von Martin Schmitz - Quelle: Sport Bild
1 min.
Elliot Anderson beim Training der englischen Nationalmannschaft @Maxppp

Manchester City befindet sich auf der Zielgeraden eines denkwürdigen Transfers. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, werden die Skyblues die englische Rekordablöse von umgerechnet rund 150 Millionen Euro für Elliot Anderson an Nottingham Forest überweisen. Bereits seit Monaten buhlt der Vizemeister um den 23-jährigen WM-Fahrer, der unter England-Trainer Thomas Tuchel auf der Doppelsechs neben Declan Rice (27/FC Arsenal) gesetzt ist. Bisheriger Rekordhalter ist Alexander Isak (26), der im vergangenen Sommer für 145 Millionen Euro von Newcastle United zum FC Liverpool wechselte.

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Anderson stammt aus der Newcastle-Jugend und war 2024 für 41,2 Millionen Euro von den Magpies zu den Tricky Trees gewechselt. Dort kam der Mittelfeldspieler in der abgelaufenen Saison auf 50 Pflichtspieleinnsätze, in denen er neun Scorerpunkte sammelte. Neben Anderson will Manchester auch Sandro Tonali (26) von Newcastle loseisen, der ebenfalls über 100 Millionen Euro kosten soll.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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