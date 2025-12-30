Menü Suche
Bayern-Vorstoß bei Vuskovic | Boey verärgert Kompany

Der FC Bayern baggert an Luka Vuskovic. Zudem bringt Sacha Boey seinen Trainer Vincent Kompany auf die Palme. FT beschäftigt sich in der vorletzten Presseschau des Jahres mit zwei bunten Geschichten rund um dem Herbstmeister aus München.

von Luca Hansen
1 min.
Kein Limit

Mit nur 18 Jahren gehört Luka Vuskovic vom Hamburger SV zu den besten Innenverteidigern der Bundesliga. Sowohl in der Luft als auch am Boden ist der Kroate kaum zu bezwingen. Kein Wunder, dass sich zahlreiche Schwergewichte wie der FC Barcelona mit Vuskovic befassen. Auch der FC Bayern München ist am Juwel interessiert, einen ersten Schritt hat man nun unternommen.

Wie ‚CaughtOffside‘ berichtet, hat sich der Rekordmeister bei Vuskovics Stammverein Tottenham Hotspur nach der Realisierbarkeit eines Transfers erkundigt. Auch RB Leipzig kontaktierte die Nordlondoner bereits. Allerdings habe Tottenham einem Wechsel eine Absage erteilt. Die Spurs sehen Vuskovic als integralen Bestandteil der zukünftigen Abwehrreihe. Kein Wunder bei den Leistungen, die der Jungspund Woche für Woche abreißt.

Besser spät als nie

Das Engagement von Sacha Boey beim FC Bayern München kann man getrost als Missverständnis bezeichnen. Satte 30 Millionen Euro überwies der Ligaprimus im Januar 2024 an Galatasaray, eine wirkliche Verstärkung war der Franzose nie. Auch an seiner Einstellung tauchen nun Zweifel auf. Insbesondere mit einer Aktion hat der Rechtsverteidiger seinen Trainer Vincent Kompany auf die Palme gebracht.

Laut der ‚Abendzeitung‘ wollte der Belgier seinen Schützling bei einer Partie einwechseln. Allerdings habe der 25-Jährige beim Umziehen so sehr getrödelt, dass Kompany den Wechsel wutentbrannt abblies. Eine Zukunft hat Boey ohnehin nicht mehr an der Säbener Straße, ein Abgang im Winter ist gewünscht. Mit solchen Aktionen macht der Rechtsfuß allerdings kaum Werbung für sich.

