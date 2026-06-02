Mega-Angebot: Bayern will schnellen Saibari-Transfer

Der FC Bayern will im Poker um Ismael Saibari (25) offenbar schnell Nägel mit Köpfen machen. Nach Informationen des niederländischen Onlineportals ‚Soccernews.nl‘ werden die Münchner zeitnah ein erstes „Mega-Angebot“ bei der PSV Eindhoven einreichen.

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Update (13:53 Uhr): Laut Fabrizio Romano laufen mittlerweile die Verhandlungen zwischen den Vereinen. Zudem habe Bayern-Coach Vincent Kompany den Daumen für eine Zusammenarbeit gehoben. Der Transferinsider betont, dass eine Einigung mit Saibari selbst kein Problem darstellt.

Die Bayern seien bemüht, den Transfer noch vor der WM einzutüten. Beim Turnier in Amerika könnte der Marokkaner (28 Länderspiele) seinen Marktwert weiter steigern. In Gruppe C bekommen es die Nordafrikaner mit Brasilien, Schottland und Haiti zu tun.

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Wie viel Geld sollte Bayern maximal für Saibari in die Hand nehmen? Weniger als 40 Millionen 40-60 Millionen Mehr als 60 Millionen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die PSV Eindhoven fordert dem Vernehmen nach mindestens 60 Millionen Euro für Saibari, der aufgrund seiner Flexibilität auf Linksaußen, als Backup-Option für Harry Kane (32) oder auch als Nachfolger von Leon Goretzka (31) eingeplant sein könnte.