FC Bayern: „Meisterstück“ von Eberl

Beim FC Bayern ist der Auftritt von Sporvorstand Max Eberl im ‚ZDF Sportstudio‘ offenbar gut angekommen. ‚Sport1‘ berichtet, dass Eberls Interview intern als „kommunikatives Meisterstück“ angesehen werde. Der 52-Jährige hatte sich am Samstagabend unter anderem klar zu Vincent Kompany geäußert und durchaus auch Kritik an den Bayern-Bossen geübt.

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Ob der Auftritt Eberls Rolle innerhalb des Vereins gestärkt hat, ist offen. Der ehemalige Gladbacher und Leipziger kämpft derzeit um eine Verlängerung seines bis 2027 datierten Vertrags und hatte zwischenzeitlich einen schweren Stand. Die sportlich herausragende Saison des FCB dürfte auch Eberls Position verbessert haben.