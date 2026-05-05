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Premier League

Casemiro will für Messi auf Gehalt verzichten

von Simon Martis - Quelle: Sky Sports
Casemiro winkt @Maxppp

Mittelfeldspieler Casemiro (34) könnte diesen Sommer ablösefrei zu Inter Miami wechseln. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, ist der MLS-Klub der heißeste Kandidat auf eine Verpflichtung des Brasilianers, der Manchester United nach Vertragsende verlassen wird. Demnach will Casemiro unbedingt mit Lionel Messi (38) zusammenspielen und wäre sogar bereit, dafür finanzielle Abstriche in Kauf zu nehmen.

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Sollte ein Wechsel nach Miami scheitern, gilt ein Engagement in Saudi-Arabien als mögliche Alternative. Für Manchester United absolvierte Casemiro in vier Jahren 158 Pflichtspiele und gewann unter anderem den FA Cup sowie den EFL Cup. Seine Zukunft dürfte nun jedoch außerhalb Europas liegen.

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