RB Leipzig: Demichelis schlägt Transfer-Alarm

Martín Demichelis fordert Neuzugänge für RB Leipzig. Am Rande der 1:3-Testspielniederlage beim FC Bayern am gestrigen Samstag sagte der neue Trainer bei ‚Magenta TV‘: „Ich tausche mich täglich mit Marcel Schäfer aus. Wir sind weiterhin in diesem Transferfenster dran. Er hat Arbeit. Wir müssen noch ein paar Spieler holen.“

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Der Abgang von Yan Diomande (19/Real Madrid) „tut weh“, so Demichelis. Wie FT enthüllte, soll als Nachfolge Diego Moreira (22) kommen. Die Verhandlungen mit Racing Straßburg gestalten sich aber schwierig. Weitere Transferkanddiaten sind die Mittelfeldspieler Samir El Mourabet (20/Straßburg) und Kaishu Sano (25/Mainz 05) sowie Angreifer Christopher Nkunku (28/AC Mailand).