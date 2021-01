BVB: Gespräche mit Passlack

Die Zeichen zwischen Felix Passlack und Borussia Dortmund stehen auf Trennung im Sommer. Gespräche mit dem 22-jährigen Außenverteidiger hat der BVB laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ zwar schon geführt, aber es gebe bislang keine echte Tendenz.

Passlacks Vertrag endet im Anschluss an die Saison. Nach vielversprechendem Saisonstart schaffte es das Eigengewächs zuletzt mehrfach nicht in den Spieltagskader. Momentan spreche „nicht viel für Passlacks Verbleib in Dortmund“, schreiben die ‚Ruhr Nachrichten‘. Ein potenzieller Abnehmer steht allerdings auch noch nicht bereit.