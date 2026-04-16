Fünf Neue: Die BVB-Wunschelf 2026/27

Julian Brandt (29), Niklas Süle (30) und Salih Özcan (28) befinden sich bei Borussia Dortmund auf Abschiedstournee. Die Verträge des Trios laufen aus, folglich wird der BVB mit ihnen keine Ablöse-Einnahmen generieren.

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Fünf für Fünf

Neues Personal könnte mit den Verkäufen von Serhou Guirassy (30) und Karim Adeyemi (24) refinanziert werden. Wer im Sommer als Nachfolger des Quintetts am Rheinlanddamm anheuern könnte, zeichnet sich immer deutlicher ab.

Zehn bis zwölf Millionen Euro müsste man in die Hand nehmen, um die Klausel von Kennet Eichhorn (16) bei Hertha BSC zu aktivieren. Das grundsätzliche Interesse wurde beim Mittelfeld-Talent hinterlegt. Die innerdeutsche Konkurrenz hat es mit dem FC Bayern, Bayer Leverkusen und RB Leipzig aber in sich. Laut ‚Sky‘ wird das Rennen zwischen diesen vier Bundesliga-Topklubs entschieden. Offen bleibt allerdings, ob der BVB bei Eichhorn tatsächlich in die Vollen gehen wird. Laut einem Bericht der ‚Ruhr Nachrichten‘ ist er mittlerweile aber die Wunschlösung fürs Zentrum.

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Zwei Rückkehrer?

Die Leihe von Aarón Anselmino (20) war den Dortmundern im Winter um die Ohren geflogen, als der FC Chelsea von seiner Rückholklausel Gebrauch machte und den Argentinier bei Farmteam Racing Straßburg parkte. Dort ist der Innenverteidiger aber kreuzunglücklich, eine Rückkehr – in welcher Form auch immer – könnte zum Thema werden.

Der Transfer von Jadon Sancho (26) wäre die Mutter aller Rückholaktionen. Im Hintergrund soll sich vor allem Hans-Joachim Watzke für ein Comeback seines Lieblingsspielers starkmachen. Über die Sinnhaftigkeit scheiden sich die Geister. Seit dem BVB-Abschied 2021 ging es eigentlich nur noch bergab. Durch das Vertragsende bei Manchester United würde sich das finanzielle Risiko aber im Rahmen halten.

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Asllani als Königstransfer

Der Königstransfer könnte die Verpflichtung von Fisnik Asllani (23) werden. Die Spur zum Stürmer der TSG Hoffenheim wird immer heißer. Mit Ole Book, der den Angreifer bereits als Leihspieler zur SV Elversberg lotste, könnte der BVB zudem ein entscheidendes Ass im Ärmel haben.

Genau wie Eichhorn verfügt auch der Kosovare über eine Ausstiegsklausel, diese liegt allerdings deutlich üppiger bei 25 bis 29 Millionen Euro. Bei Kauã Prates (17) muss die Borussia keine Überzeugungsarbeit mehr leisten. Der Transfer des brasilianischen Linksverteidiger-Juwels wurde bereits im Februar eingetütet. EC Cruzeiro kassiert zwölf Millionen Euro Ablöse.

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Darüber hinaus steht in Justin Lerma von Independiente ein weiterer Transfer für die kommende Saison bereits in den Startlöchern. Der Transfer des 18-jährigen Ecuadorianers schlägt mit vier Millionen Euro zu Buche. Welche Rolle im Kader der spielstarke und offensiv ausgerichtete Achter nach seiner Ankunft einnehmen wird, ist noch völlig offen.

Die BVB-Wunschelf 2026/27