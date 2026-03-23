Übernimmt Hütter bei Tottenham?

Übernimmt Adi Hütter bald einen kniffligen Job bei einem großen Premier League-Klub? Einem Bericht des ‚Telegraph‘ zufolge gilt der 56-jährige Österreicher als ernsthafter Kandidat auf den Trainerposten bei Tottenham Hotspur, sollten sich die Nordlondoner für eine vorzeitige Trennung von Noch-Amtsinhaber Igor Tudor entscheiden.

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Die Spurs erlitten am gestrigen Sonntag den nächsten bitteren Rückschlag, durch die 0:3-Heimniederlage gegen den direkten Konkurrenten Nottingham Forest hat sich die Mega-Krise weiter verschärft: Als Tabellen-17. hat man nur noch einen Punkt Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Notfallpläne für einen baldigen Trainerwechsel mit Kandidaten wie Hütter wurden laut dem ‚Telegraph‘ erstellt. Der Ex-Bundesliga-Coach war zuletzt bis Oktober für die AS Monaco tätig. Als langfristige Wunschlösung gilt Roberto De Zerbi, der aber den Klassenerhalt zur Bedingung gemacht haben soll.