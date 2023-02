Servette stellt Senderos frei

https://servettefc.ch/fin-de-la-collaboration-avec-philippe-senderos/

Fin de la collaboration avec Philippe Senderos - Servette FC

Le Servette FC 1890 SA a mis fin à la relation de travail qui le liait à Philippe Senderos ce matin. Philippe Senderos n’est plus le Directeur Sportif du Servette FC à compter d’aujourd’hui. Le club et toute la famille Grenat le remercient pour le travail accompli durant ces trois belles années et lui souhaite […]