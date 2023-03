Klopp: „Haben eine gemeinsame Zukunft“

Jürgen Klopp steckt trotz der schwachen Saison mit dem FC Liverpool nicht den Kopf in den Sand. Vor dem heutigen Ligaspiel gegen die Wolverhampton Wanderers (21 Uhr) sagte der Reds-Trainer: „Wir haben eine gemeinsame Zukunft: die unmittelbare Zukunft von morgen an, aber es gibt auch ein größeres Bild.“ Es sei „unsere Entscheidung, wie wir mit den Dingen umgehen“, so Klopp, der betonte: „Ich weiß, dass die Welt ein verrückter Ort ist und sich viele Dinge ändern, aber es liegt immer noch in unserer Hand.“

In der Premier League befindet sich Liverpool auf dem siebten Tabellenplatz, der Rückstand zu den Champions League-Rängen beträgt neun Punkte – allerdings hat der Klopp-Klub zwei Partien weniger absolviert als das viertplatzierte Tottenham Hotspur. In der Königsklasse wartet derweil eine Herkulesaufgabe: Das Achtelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid ging mit 2:5 verloren.

