Barça atmet auf: Messi zieht Klausel nicht

„Se queda“ titelt am heutigen Dienstagmorgen die ‚Sport‘. Zu deutsch: „Er bleibt“. Als Gerard Piqué diese Worte im Sommer 2017 unter ein gemeinsames Foto mit Neymar postete, lag er ziemlich daneben. Im Fall von Lionel Messi gibt es aber keine Anzeichen, dass ein Abschied tatsächlich infrage kommt. Laut ‚ESPN‘ hat der Weltfußballer seine Entscheidung zum Verbleib bereits getroffen.

Bis zum Freitag besteht vertraglich noch die Möglichkeit, beim FC Barcelona auszusteigen. Messi könnte sich theoretisch ablösefrei einem anderen Verein anschließen. Nach Abnehmern und außergewöhnlichen Handgeldern müsste der Argentinier wohl nicht lange Ausschau halten.

Messi will Titel

Ungeachtet dessen sieht Messi seine Zukunft weiterhin im Camp Nou. Dies soll er nun auch seinen Chefs mitgeteilt haben. Zentrale Voraussetzung für den Verbleib ist seit jeher die Zusage, dass Barça einen wettbewerbsfähigen Kader auf die Beine stellt. Und daran arbeiten die Bosse eifrig. Stürmer Lautaro Martínez (22) soll von Inter Mailand kommen, Mittelfeldspieler Miralem Pjanic (30) von Juventus Turin.

Einzig der Traum von einer Wiedervereinigung mit Neymar (28) wird wohl auch in diesem Sommer platzen. Der Brasilianer ist schlichtweg zu teuer und PSG will bislang nicht über Tauschgeschäfte verhandeln. Im Fall Neymar heißt es also wohl auch: „Se queda“. Und dieses Mal zurecht.