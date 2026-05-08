Neue Entwicklungen im Glatzel-Poker

In den Poker um Robert Glatzel kommt neue Bewegung. Die ‚Bild‘ berichtet, dass die Zeichen im Sommer auf Abschied vom Hamburger SV stehen. Die Berater des 32-Jährigen sondieren den Markt, erste Anfragen gebe es bereits.

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Seit einigen Monaten liebäugelt Glatzel mit einer Trennung, zuletzt schien ein Verbleib jedoch wieder möglich zu sein. Nun die nächste Kehrtwende? Laut der ‚Bild‘ würde der kopfballstarke Stürmer einen Abschied vorantreiben wollen, sollte sich eine Option konkretisieren. Glatzels Vertrag läuft 2027 aus.