Bayern-Flirt Phillips äußert Wechselgedanken

Kalvin Phillips (27) beschäftigt sich mit einem Abschied von Manchester City. Das lässt der defensive Mittelfeldspieler in einem Interview mit der ‚BBC‘ durchblicken: „Ich möchte so oft wie möglich spielen. In den letzten anderthalb Jahren konnte ich das aufgrund von Verletzungen und aus anderen Gründen nicht tun. Das ist etwas, worüber ich nachdenken muss. Hoffentlich kommt meine Chance, aber wenn nicht, dann muss ich mich umorientieren.“

Ausschlaggebend für seinen weiteren Karriereweg ist Spielpraxis, schließlich hat der englische Nationalspieler die Europameisterschaft 2024 im Blick: „Gareth Southgate hat mir gesagt, dass ich spielen muss, wenn ich meinen Platz behalten will. Das strebe ich auch an.“ Folglich möchte der bis 2028 an City gebundene Sechser in Kürze einen Entschluss fällen: „Ich werde in den nächsten Monaten eine Entscheidung über meine Zukunft treffen müssen.“ Unter anderem der FC Bayern hat den dynamischen Rechtsfuß als potenzielle Verstärkung für das kommende Winter-Transferfenster im Blick.