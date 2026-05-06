Bedient sich St. Pauli in der 3. Liga?

Der FC St. Pauli beschäftigt sich offenbar mit Joel Bichsel vom 1. FC Saarbrücken. Wie die ‚Bild‘ berichtet, beobachteten Scouts der Hanseaten den 24-jährigen Innenverteidiger zuletzt mehrfach. Demnach soll der Schweizer seinen Vertrag in Saarbrücken nicht verlängern und wäre im Sommer ablösefrei zu haben.

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Bichsel wechselte im August 2024 von den Young Boys aus Bern ins Saarland und etablierte sich dort direkt als Stammspieler. Nach einem zwischenzeitlichen Formtief zum Jahreswechsel zählt der Abwehrspieler inzwischen wieder zu den Leistungsträgern beim Drittligisten.