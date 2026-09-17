Liverpool-Krise: Wirtz der Hauptschuldige?

Nach etwas mehr als einem Jahr beim FC Liverpool scheiden sich in und um den Klub wegen der Personalie Florian Wirtz noch immer die Geister. ‚The Athletic‘ hat den Saisonstart und die Stimmungslage um den 23-Jährigen unter die Lupe genommen und kommt zu dem Schluss: „Jeder hat eine Meinung zu Florian Wirtz – und es ist schwer zu sagen, wer Recht hat.“

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125 Millionen Euro zahlten die Reds im Sommer 2025 für den Edeltechniker an Bayer Leverkusen. Sieben Tore und elf Vorlagen in 54 Pflichtspielen zeugen jedoch nicht gerade von einem offensiven Toptransfer. Ein Teil der Liverpool-Fans haben die Hoffnung auf eine Leistungsexplosion des Deutschen aufgegeben, andere halten seinen Beitrag für das Liverpooler Spiel für unterschätzt und gehen davon aus, dass die Scorer noch kommen werden.

Warum kommt Florian Wirtz beim FC Liverpool nicht in Fahrt? Wirtz fehlt die Qualität für die Premier League-Spitze Wirtz braucht einfach noch mehr Zeit Das Liverpooler System passt nicht zu Wirtz Die Mannschaft hat sich noch immer nicht gefunden Teile deine Antwort Bild wird erstellt

„Das sind die Extreme, und der Grund, warum Wirtz zu einem Spieler geworden ist, den man als ‚Marmite‘ bezeichnen könnte. Jeder Verein hat mindestens einen solchen Spieler“, fasst das Fachportal zusammen und vergleicht den Ex-Leverkusener mit der traditionsreichen veganen Würzpaste, an der sich auf der Insel die Geister scheiden.

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Rund um Liverpool sei man mittlerweile an einem Punkt angelangt, an dem genau derselbe Spielclip in den sozialen Medien „zu pauschalen Schlussfolgerungen bei verschiedenen Fans an entgegengesetzten Enden der Debatte führt“. Es dürfen jedoch die sehr durchwachsenen Mannschaftsleistungen nicht außer Acht gelassen werden, in denen es Wirtz schwerfällt zu glänzen.

In der vergangenen Saison spielten beispielsweise nur Bruno Fernandes (98), Enzo Fernández (61) und Jeremy Doku (59) in der Premier League mehr Torchancen aus dem Spiel heraus als Wirtz (57). Auch in Sachen Laufleistung muss sich Wirtz nicht verstecken, wie ‚The Athletic‘ betont. Man könne zwar hinterfragen, ob sein Laufspiel klug ist, nicht aber seinen Einsatz.

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Das Fazit fällt etwas ratlos aus: „Es ist nicht falsch, Geduld mit Wirtz und der Mannschaft zu haben, aber es ist auch nicht falsch, mehr von der Nummer 10 zu verlangen. Und während es einige gibt, die sich bereits eine Meinung über ihn gebildet haben, werden wir die wahre Antwort vielleicht erst in einiger Zeit erhalten.“