Wegen El Mala: Köln-Boss lässt aufhorchen

Bleibt Said El Mala (19) über den Sommer hinaus beim 1. FC Köln? Sportchef Thomas Kessler geht nach aktuellem Stand der Dinge zumindest davon aus, wie er nach der heutigen Trainingseinheit in einer Medienrunde durchblicken ließ: „Es gab das ein oder andere Angebot, was ja auch an die Öffentlichkeit gelangt ist. Aber es hat nicht zum Transfer geführt und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass er in dieser Saison für den FC Spielen wird.“

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El Mala war in der vergangenen Bundesliga-Saison an 18 Toren direkt beteiligt (13 Treffer, fünf Vorlagen). Damit hat der deutsche U21-Nationalspieler zahlreiche Vereine auf den Plan gerufen, zuletzt unter anderem auch Borussia Dortmund und RB Leipzig. Fakt ist: Legt ein Interessent die von Köln geforderten 50 Millionen Euro auf den Tisch und einigt sich zudem mit dem Spieler selbst, könnte El Mala noch im laufenden Wechselfenster den Abflug machen.