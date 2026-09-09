Hertha hat den neuen Reese gefunden

Die vergangene Zweitligasaison stellte für Hertha BSC eine Zäsur dar. Zum dritten Mal in Folge verpasste der ehemalige Big City Club den Aufstieg in die Bundesliga deutlich. Einmal zu häufig für die Finanzen des Vereins und den Geschmack von Fabian Reese (28).

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Ebenso wie viele andere Leistungsträger verließ der Flügelstürmer und Publikumsliebling die Alte Dame und spülte wichtiges Geld in die leeren Vereinskassen – immerhin acht Millionen Euro. Doch ohne die ganzen Topspieler drohte eine noch schwächere Spielzeit, sogar Abstiegsangst war vor Ligastart zu spüren. Entgegen aller Befürchtungen läuft es aber sehr gut in Berlin und großen Anteil daran hat Josip Brekalo.

Starker Brekalo und tolles Kollektiv

Der 28-Jährige tritt in vielerlei Hinsicht in die Fußstapfen des abgewanderten Reese, wie die ‚Bild‘ analysiert. Bereits im Januar verpflichtet, übernahm der Kroate sowohl die Kapitänsbinde als auch die Position auf dem linken Flügel vom gleichaltrigen Abgang. Nach vier Ligaspielen stehen vier Hertha-Siege zu Buche. Brekalo hat – ebenso wie Reese beim VfL Wolfsburg – drei Tore erzielt und zwei weitere vorbereitet.

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„Es ist eine Ehre für mich, Kapitän dieser Mannschaft und dieses tollen Klubs zu sein. Das macht mich sehr stolz. Ich kenne Hertha aus meiner Bundesligazeit mit Wolfsburg und Stuttgart. Es ist immer etwas Besonderes, hier im Olympiastadion zu spielen. Hertha ist ein großartiger Klub aus der Hauptstadt. Das ist mehr als Fußball“, schwärmte Brekalo kürzlich – und klang beinahe wie Reese.

An seiner Person möchte der Angreifer die aktuelle Erfolgswelle jedoch nicht festmachen, Brekalo stellt eher das neue Kollektiv in den Vordergrund: „Viele Spieler sind gegangen. Die Mannschaft ist noch enger zusammengewachsen. Jeder Spieler übt seine Rolle perfekt aus. Manche Spieler standen damals nicht in der ersten Reihe. Das ist jetzt für jeden Einzelnen eine neue Chance.“