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Medical gebucht: Einigung bei Garnacho

von Dominik Schneider - Quelle: Fabrizio Romano
Alejandro Garnacho im Trikot des FC Chelsea @Maxppp

Der Wechsel von Alejandro Garnacho nimmt konkrete Formen an. Fabrizio Romano berichtet von einer vollständigen Einigung zwischen dem FC Chelsea und Aston Villa. Demzufolge soll der 22-jährige Argentinier per Leihe wechseln. Zudem ist eine Kaufpflicht, die unter bestimmten Voraussetzungen greift, Teil der Abmachung.

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Gestern gab es den ersten Vorstoß der Villans, die mit einer offiziellen Offerte vorstellig wurden. Schon heute folgt die Einigung. Trainer Unai Emery soll im Bemühen um den Flügelstürmer der Blues federführend vorgeprescht sein. Der Medizincheck für Garnacho ist dem Bericht zufolge schon angesetzt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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