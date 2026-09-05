Kroatien verkündet Modric-Entscheidung

Luka Modric bleibt der kroatischen Nationalmannschaft weiterhin erhalten. Wie der Verband offiziell verkündet, wird der 40-Jährige Teil des Kaders für die anstehenden Nations League-Spiele gegen Tschechien (26. September), Spanien (29. September) und England (03. Oktober) sein. Nach dem Ausscheiden bei der WM wurde über einen möglichen Rückritt des Altmeisters spekuliert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Modric ist mit 202 Länderspielen der Rekordnationalspieler der Feurigen. Dass noch weitere hinzukommen werden, freut Trainer Slaven Bilic besonders: „Natürlich freut mich diese Entscheidung von Luka außerordentlich. Wir alle wissen, was er für Kroatien leistet, sowohl auf dem Platz als auch abseits davon. Ich freue mich darauf, nach 14 Jahren wieder mit ihm zusammenzuarbeiten, und wir teilen beide den festen Ehrgeiz, Kroatien als erfolgreiche Spitzenmannschaft zu erhalten, die mit den besten Mannschaften der Welt auf Augenhöhe ist.“