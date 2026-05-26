Heftige Vorwürfe: Mbangula doch vor Werder-Abschied?

Die Verpflichtung von Samuel Mbangula ließ im vergangenen Sommer beim ein oder anderen Bundesliga-Manager die Augenbrauen nach oben zucken. Satte zehn Millionen Euro überwies Clemens Fritz an Juventus Turin, um den Flügelspieler an die Weser zu holen. Die ersten Auftritte waren auch vielversprechend, zwei Tore und drei Vorlagen aus den ersten sechs Spielen die beachtliche Bilanz.

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Im Anschluss aber stagnierte Mbangula, auch Verletzungen warfen ihn in der Rückrunde zurück. Sein Berater Grace Diamouangana macht gegenüber der ‚Bild‘ auch den Verein dafür verantwortlich, dass die Saison letztlich nicht wie erhofft verlief: „Wenn wir seine Saison bewerten, muss man zugeben, dass sie sehr gut begann, aber letztendlich durch unzureichendes Management gebremst wurde. Das hinterließ bei ihm ein Gefühl der Frustration.“

Abschied nicht ausgeschlossen

Der Trainerwechsel von Horst Steffen hin zu Daniel Thioune hat sich für Mbangula nicht ausgezahlt. Unter Thioune war er zumeist nur noch Joker, kam zudem auf unterschiedlichsten Positionen zum Einsatz. Der belgische U21-Nationalspieler ist mit seiner Rolle unter Thioune unzufrieden und könnte schon im Sommer wieder das Weite suchen. Diamouangana dazu: „Durch seinen guten Saisonstart hat er schon im Januar das Interesse einiger Klubs geweckt. Sollte ein Verein auf uns zukommen, bei dem das Angebot sowohl für Werder als auch für Samuel attraktiv ist, würden wir uns zusammensetzen.“

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Vertraglich ist der Rechtsfuß noch bis 2030 an den Bundesligisten gebunden. Kurios: Die ‚DeichStube‘ hatte vor wenigen Tagen noch berichtet, dass Mbangula den Verantowrtlichen seinen Verbleib über den Sommer hinaus mitgeteilt habe. Sollte man allerdings in etwa die Ablöse kassieren, die man vor einem Jahr gezahlt hatte, käme man an der Weser sicherlich ins Grübeln. Schließlich kann der klamme Nordklub aktuell jeden Euro gebrauchen, um dringend benötigte Verstärkungen zu realisieren.