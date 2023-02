Nächster Klub interessiert – so plant Neymar

Nicht viele Spieler polarisieren in einer Art und Weise wie Neymar. Fußballerisch ist der brasilianische Edeltechniker seit eh und je über alle Zweifel erhaben, steht allerdings auch immer wieder – wie aktuell – mit Verletzungen und seiner streitbaren Art in den Schlagzeilen. Einmal mehr will ihn sein Arbeitgeber Paris St. Germain nach FT-Informationen loswerden.

Natürlich hat ein Superstar wie Neymar einen Markt, wenn auch nach Lage der Dinge keinen allzu großen. Der FC Chelsea soll den 31-Jährigen im Visier haben, ebenso wie Newcastle United. Die ‚L’Équipe‘ bringt die mit Geld aus Saudi-Arabien aufgemotzten Magpies ins Spiel. Finanziell sollte Neymar für Newcastle im Bereich des Möglichen sein, auch wenn der Offensivmann vier Millionen Euro Gehalt kassiert – im Monat wohlgemerkt.

Noch viel mehr als sein Einkommen steht allerdings Neymars Vorstellung vom weiteren Karriereverlauf einem Transfer im Weg. Diese sieht laut ‚L’Équipe‘ nicht vor, PSG zu verlassen. Der 124-fache Nationalspieler sei sich bewusst, dass er in Paris kritisch gesehen wird, lasse sich davon aber nicht beirren. Ohnehin ist sein Vertrag noch bis 2027 datiert. Vom Hof jagen kann ihn die PSG-Führung nicht so ohne weiteres.