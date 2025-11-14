Menü Suche
DFB: Nagelsmann verzichtet auf Atubolu

von Lukas Weinstock
Noah Atubolu im Freiburger Tor @Maxppp

Noah Atubolu muss eine bittere Nachricht hinnehmen. Der 23-jährige Torwart des SC Freiburg wird beim heutigen Spiel der deutschen Nationalmannschaft in Luxemburg (20:45 Uhr) nicht berücksichtigt. Nummer eins Oliver Baumann (35) sowie Alexander Nübel (29) und Finn Dahmen (27) erhalten den Vorzug.

„Es gibt ja Regularien, wie viele Torhüter auf der Bank sitzen dürfen. Ob du acht Torhüter mitnimmst oder vier, das ist immer gleich. Ich kann auch zwölf mitnehmen. Die Anzahl auf dem Spielberichtsbogen ist immer gleich“, betonte Nagelsmann noch Anfang der Woche. Da maximal drei Torhüter Teil des Kaders sein dürfen, guckt Atubolu heute in die Röhre.

