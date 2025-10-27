Menü Suche
BVB: Der Stand bei Can und Duranville

Niko Kovac hofft auf einen guten Saisonstart mit Borussia Dortmund

Vor dem morgigen DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt (18:30 Uhr) hat Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac erneut ein Update zu Emre Can (31) und Julien Duranville (19) gegeben. Can mache „da ganz ordentliche Fortschritte“, erklärte Kovac auf der heutigen Pressekonferenz, „aber auch dort glaube ich, wird es eher nach der Länderspielpause etwas werden als davor. Die Reaktionen nach den Trainingseinheiten sind positiv.“

Auch bei Duranville werde erst nach der Länderspielpause mit einer Rückkehr gerechnet: „Beim Juju ist es ein bisschen schwieriger, weil die Schulter noch sehr anfällig ist. Fußballerisch kann er alles machen, aber er darf noch keine Zweikämpfe führen und nicht auf die Schulter fallen.“ Kovac stellte klar, dass beide Spieler „hundertprozentig gesund und fit“ sein müssen, bevor sie wieder eine Option für den Kader werden.

