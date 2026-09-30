Gute Nachrichten von Ekitiké

Für Hugo Ekitiké erscheint nach seinem Achillessehnenriss im April wieder Licht am Horizont. Laut ‚L’Équipe‘ kann der Stürmer vom FC Liverpool inzwischen wieder joggen. Der Plan sieht außerdem vor, dass der 24-jährige Franzose im November zurück ins Mannschaftstraining kehrt. Dann könnte die Rückkehr in den Spielbetrieb im Dezember angepeilt werden.

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Der Zeitplan ist jedoch mit Vorsicht zu genießen. Der Heilungsverlauf muss nicht linear erfolgen und Ekitiké befindet sich auch weiter in Behandlung. Neben der wichtigen Endphase der vergangenen Spielzeit verpasste der Ex-Frankfurter auch die Weltmeisterschaft mit Frankreich im Sommer und arbeitet seit Monaten intensiv an seiner Genesung.