Hull holt Cho – Kömür-Deal geplatzt?
Ein Transfer von Mert Kömür (21) vom FC Augsburg zu Hull City könnte sich zerschlagen haben. Grund dafür ist die Verpflichtung von Mohamed-Ali Cho (22), die der Premier League-Aufsteiger offiziell bekanntgibt. Der französische Offensivspieler unterschreibt bis 2031 und kostet dem Vernehmen nach rund 18 Millionen Euro.
Mo's our man. ✍️— Hull City (@HullCity) August 27, 2026
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Hull hatte sich zuvor intensiv mit Kömür beschäftigt und soll sich mit dem deutschen U21-Nationalspieler sogar schon einig gewesen sein. Mit Augsburg konnte man aber keine Übereinkunft erzielen, Berichten zufolge sind vier Angebote ins Leere gelaufen. Gut möglich, dass nach der Cho-Verpflichtung kein fünftes mehr folgen wird.
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