Drei spannende Mittelstürmer-Optionen für Werder

Schon kurz vor Weihnachten wurde Damion Downs als Winterneuzugang beim Hamburger SV ins Spiel gebracht. Laut ‚Sky‘ ist der Bundesliga-Aufsteiger auch nach wie vor am 21-Jährigen interessiert – sieht sich dabei aber ausgerechnet Konkurrenz vom Erzrivalen ausgesetzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut dem TV-Sender streckt nämlich neben weiteren Bundesligisten auch Werder Bremen die Fühler nach dem Angreifer aus. „Mit Hochdruck“ (O-Ton Peter Niemeyer) befinden sich die Grün-Weißen auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Womöglich hat man diesen nun auf der Insel beim FC Southampton gefunden.

Die ‚DeichStube‘ hält allerdings noch weitere Stürmerkandidaten für Werder parat. Das vereinsnahe Portal bringt erneut U21-Nationalspieler Nelson Weiper (20/Mainz 05) an der Weser ins Spiel. Thema, wenngleich aus Kostengründen eher für den Sommer, sei auch Fraser Hornby (26/SV Darmstadt 98).

Unter der Anzeige geht's weiter

Downs will zur WM

Zurück zu Downs: Dieser war im Sommer für acht Millionen Euro Ablöse vom 1. FC Köln nach England gewechselt. In Southampton unterschrieb er einen lukrativen Vertrag bis 2029, bekam sportlich aber noch kein Bein auf den Boden. Elf Zweitligaeinsätze, davon nur einer von Beginn an, sind ernüchternd. Genauso wie null Tore.

Im Sommer steht für den US-Amerikaner die Heim-WM an. Da er diese nicht verpassen will, ist Downs laut ‚Sky‘ offen für einen Wechsel im Winter. Das wahrscheinlichste Szenario ist dabei sicherlich eine Leihe in die Bundesliga. Für den FC spielte er in der Abstiegssaison 2023/24 dort zehnmal und schoss zwei Tore. Zum direkten Wiederaufstieg trug Down zehn Treffer und fünf Vorlagen in 29 Partien bei.