Nächste Kehrtwende bei ter Stegen

Marc-André ter Stegen darf offenbar doch am heutigen Montag (21 Uhr) gegen den FC Getafe sein Debüt für den FC Girona geben. Das berichtet ‚Catalunya Ràdio‘ mit Bezugnahme auf die Registrierungsliste von La Liga. Dort taucht der deutsche Keeper auf, obwohl sein Klub bereits drei Torhüter für den Spielbetrieb gemeldet hat – mehr sind in Spanien nicht erlaubt.

Bisher war angenommen worden, dass der 33-Jährige solange nicht für Girona auflaufen darf, bis einer der anderen Keeper abgegeben wurde. Konkurrent Dominik Livakovic (31) möchte seine Leihe zu Dinamo Zagreb verlagern, jedoch stellt sich Stammklub Fenerbahce noch quer. Unklar ist weiter, mit welcher Rückennummer ter Stegen auflaufen wird. Der Ligaverband sieht für die Torhüter-Position lediglich die Nummern 1, 13 und 25 vor, die allesamt noch vergeben sind.