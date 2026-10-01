Für Cristiano Ronaldo gibt es zumindest mal in dieser Länderspielperiode kein Zurück mehr in die portugiesische Nationalmannschaft. Der 41-jährige Superstar landete in der Nacht von gestern auf heute um zwei Uhr nachts mit seinem Privatjet in Madrid. Den Abschied vom Team hatte er bereits wenige Stunden zuvor öffentlich verkündet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (7:39 Uhr): Laut einem Bericht der ‚Marca‘ verfolgten Nationaltrainer Jorge Jesus sowie Verbandspräsident Pedro Proença den Weltstar bis zum Flughafen, um ihn von diesem Schritt abzuhalten.

Vorausgegangen war sein Bankplatz beim 2:1-Erfolg in der Nations League gegen Norwegen, das im Anschluss zum Politikum wurde. Es droht also ein trauriges Ende einer Nationalmannschaftskarriere, die ihresgleichen such. 234 Länderspiele mit 146 Treffern stehen in Ronaldos Vita. Dass es nochmal zu einer Versöhnung mit Trainer Jorge Jesus kommen wird, ist nach aktuellem Stand der Dinge unwahrscheinlich.