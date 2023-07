BVB: Can-Verlängerung vor Abschluss

Vor allem in der Rückrunde der abgelaufenen Saison nahm Emre Can bei Borussia Dortmund eine immer wichtigere Rolle als Führungsspieler und Lautsprecher auf dem Platz ein. Dass Edin Terzic auf den Kämpfer nicht verzichten will, war abzusehen. Deshalb halten sich Berichte über eine mögliche Vertragsverlängerung seit Wochen in den Medien.

Laut ‚Bild‘ könnte die Ausdehnung der Zusammenarbeit in Kürze über die Bühne gehen. Die Beteiligten biegen „auf die Zielgerade ein“, meint das Boulevard-Blatt. Lediglich Details müssten noch geklärt werden, bevor endgültig Einigkeit herrsche. Im Raum steht ein bis 2026 datierter neuer Arbeitsvertrag.

Grund für das frisch geschöpfte Vertrauen in Can dürften auch die ad acta gelegten Verhandlungen mit Edson Álvarez (25) sein. Eigentlich hätte der Mexikaner von Ajax Amsterdam nach Dortmund kommen sollen, um Can mittelfristig zu ersetzen. Von Gesprächen über einen Transfer des Sechsers hatten die Verantwortlichen der Borussia zuletzt aber Abstand genommen.

