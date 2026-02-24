Bericht: VfB will sich bei der Roma bedienen

Wechselt Zeki Celik im Sommer in die Bundesliga? Schenkt man einem Bericht des ‚Corriere dello Sport‘ Glauben, bekundet der VfB Stuttgart Interesse am Rechtsverteidiger von der AS Rom. Das Arbeitspapier des 29-Jährigen bei den Giallorossi läuft aus, ein Transfer könnte somit ablösefrei über die Bühne gehen.

Beim Tabellenvierten der Serie A ist Celik gesetzt, auf eine Verlängerung konnte man sich bislang aber nicht einigen. Das Umfeld des Türken soll für die Unterschrift ein sattes Nettogehalt von vier Millionen Euro pro Saison fordern. Diese Summe möchte die Roma nicht zahlen, das aktuelle Vertragsangebot liegt dem Vernehmen nach bei bis zu 2,5 Millionen.

Heiße Juve-Gerüchte

Dass die Stuttgarter dem 58-fachen Nationalspieler diese Forderung erfüllen würden, ist äußerst unwahrscheinlich. Für einen Wechsel zu den Schwaben müsste Celik wohl deutlich von seinen Vorstellungen abrücken. Darüber hinaus hoffen auch weitere Vereine, den Defensivakteur ablösefrei an Bord zu holen.

Insbesondere Juventus Turin wird als heißer Anwärter auf eine Verpflichtung gehandelt. Berichte über eine Einigung mit der Alten Dame dementierte Celiks Berater Fazil Özdemir zuletzt allerdings. Laut dem ‚Corriere dello Sport‘ sind die Premier League-Klubs FC Fulham und Newcastle United ebenfalls interessiert.

Hat der VfB überhaupt Bedarf?

Neben dem finanziellen Aspekt stellt sich die Frage, ob man beim VfB überhaupt den Bedarf nach einem neuen Mann für die rechte Abwehrseite sieht. Derzeit wechseln sich dort Josha Vagnoman (25) und Lorenz Assignon (25) ab. Während Vagnoman seinen Kontrakt im vergangenen Sommer bis 2028 verlängerte, kam Assignon erst vor dieser Saison für rund zwölf Millionen von Stade Rennes nach Bad Cannstatt.