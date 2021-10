Belgien nominiert sechs Bundesliga-Profis

Der belgische Fußballverband hat seinen Kader für das Nations League-Halbfinale gegen Frankreich (7. Oktober, 20:45 Uhr) bekanntgegeben. Mit an Bord sind auch die BVB-Profis Thorgan Hazard, Axel Witsel und Thomas Meunier.

Zudem nominierte Trainer Roberto Martínez die Wolfsburger Koen Casteels und Dodi Lukebakio sowie Hertha-Profi Dedryck Boyata. Das zweite Halbfinale der Nations League tragen Italien und Spanien (6. Oktober, 20:45 Uhr) aus.

📝 Here are the Devils for the Final 4️⃣. 🇧🇪 #DEVILTIME pic.twitter.com/1gXcD9ribn