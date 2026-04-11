Ablöse-Spiel für Nagelsmann | Drama-Queen Salah

Kohle mit Verspätung

Als Julian Nagelsmann im Sommer 2021 für über 20 Millionen Euro Ablöse von RB Leipzig zum FC Bayern wechselte, vereinbarten die Klubs als Zusatz ein Freundschaftsspiel, dessen Einnahmen zur Erweiterung der Ablöse an RB fließen sollen. Nun, fünf Jahre später, ist diese Partie in der Mache. „Bayern plant Ablösespiel wegen Nagelsmann“, titelt die ‚Bild‘ und berichtet: „Als grober Zeitraum ist dafür Mitte August angedacht – rund zwei Wochen vor dem Eröffnungsspiel der neuen Bundesliga-Spielzeit am 28. August.“ Absurd: Nagelsmann selbst ist längst nicht mehr für die Bayern tätig, sondern seit zweieinhalb Jahren Bundestrainer.

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Diva oder Legende?

Beim 0:2 des FC Liverpool im Champions League-Viertelfinalhinspiel bei Paris St. Germain saß Mohamed Salah 90 Minuten lang auf der Bank. Im Sommer wird der Superstar die Reds nach neun Jahren im Klub als Legende verlassen – oder etwa nicht? Geht es nach dem englischen Ex-Profi Troy Deeney, hat sich der 33-Jährige diesen Status sportlich zwar verdient, nicht aber mit seinen Allüren neben dem Platz.

Deeney schreibt in seiner Kolumne bei der ‚Sun‘: „Salah ist eine der größten Drama-Queens, die mir je untergekommen sind.“ Der 37-Jährige führt zahlreiche Mätzchen von Salah ins Feld. Tatsächlich stichelte Salah, wann immer er nicht uneingeschränkter Stammspieler war, auch gerne mal öffentlich gegen seine Trainer Jürgen Klopp und Arne Slot oder löschte im Oktober auch mal alle seine Bezüge zum LFC aus Social Media. Diva oder Legende, das ist hier die Frage.