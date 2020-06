Schalke vs. Bayer: Duell um Torjäger-Talent Bialek

Vor dem abschließenden Bundesliga-Spieltag könnten die Vorzeichen von Bayer Leverkusen und Schalke 04 unterschiedlicher nicht sein. Während die Werkself um die Champions League kämpft, sind die Knappen längst in die Bedeutungslosigkeit des Bundesliga-Mittelfelds abgerutscht. Auf der Suche nach einem neuen Stürmer kommen sich die beiden NRW-Teams aber nun in die Quere.

Laut dem polnischen Fernsehsender ‚TVP Sport‘ ist das Bundesliga-Duo auf Bartosz Bialek gestoßen. Schalke soll die 18-jährige Sturm-Hoffnung bereits vor Monaten ins Scouting-Fadenkreuz genommen haben. Den hochverschuldeten Knappen schwebe eine Leihe mit Kaufoption vor. Zu einer Kontaktaufnahme mit dem polnischen Arbeitgeber Zaglebie Lubin sei es bislang aber noch nicht gekommen.

Bayer ist seinerseits auf der Suche nach einem potenziellen Nachfolger für Lucas Alario auf Bialek gestoßen. Der polnische Youngster ist von ähnlicher kantiger Statur wie Alario und misst mit 1,91 Metern Körpergröße noch sechs Zentimeter mehr. Im Gegensatz zum 27-jährigen Argentinier wird sich der polnische U19-Nationalspieler aber wohl leichter mit der Rolle als Ersatzspieler zufriedengeben respektive auch eine Leihe nicht kategorisch ausschließen.

Bialek gehört seit Ende des vergangenen Jahres dem Profikader von Lubin an und hinterließ bislang mit acht Toren und drei Vorlagen eine herausragende Visitenkarte. In der kommenden Saison könnte er sich nun die Sporen in der Bundesliga verdienen. Die Frage wird sein, wie groß der Schritt sein soll. Auf Schalke hätte er bessere Aussichten auf Spielzeit, während Bayer mit der Aussicht auf Champions- oder zumindest Europa League wuchern kann.