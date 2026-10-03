Klopp verkündet Torwart-Entscheidung

Finn Dahmen (28) kommt offenbar doch nicht zu seinem Debüt für die deutsche Nationalmannschaft. „Im Moment sieht es so aus, als würden wir morgen nicht tauschen. Aber wer weiß“, deutete Bundestrainer Jürgen Klopp auf der heutigen Pressekonferenz vor dem morgigen Spiel gegen Griechenland (20:45 Uhr) an.

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Auf weitere Nachfrage bestätigte er dann, dass Jonas Urbig im Tor stehen wird: „Die anderen Torhüter, die zum Einsatz kamen, spielen alle regelmäßig für ihre Vereine. Urbig nicht, deshalb bekommt er dieses Spiel. So haben wir es geplant.“ Beim zurückliegenden 2:0-Sieg gegen Serbien hütete Urbig bereits das deutsche Tor. Am heutigen Samstag berichtete der ‚kicker‘ jedoch, dass sich die Anzeichen auf einen Einsatz von Dahmen verdichten. Laut Klopp fällt die Wahl aber auf Urbig.