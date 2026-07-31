74 Transfer-Verstöße: Empfindliche Strafe für Chelsea

Der englische Fußballverband FA sanktioniert den FC Chelsea für Fehlverhalten bei Transfers. „Der FC Chelsea wurde wegen Verstößen gegen die Bestimmungen des englischen Fußballverbands (FA) zu Spielerberatern, zur Zusammenarbeit mit Vermittlern und zu Investitionen Dritter in Spieler mit einer Geldstrafe von 10 Millionen Pfund (11,675 Millionen Euro) und einer auf Bewährung ausgesetzten Transfersperre für zwei Transferperioden belegt“, heißt es im Statement der FA.

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Den Blues wurden 74 Verstöße vorgeworfen. Ursprünglich wurde sogar ein Punktabzug von sechs Punkten verhängt, die Londoner legten jedoch erfolgreich Berufung ein. „Eine unabhängige Disziplinarkommission verhängte daraufhin einen Punktabzug von sechs Punkten, der bis zum 30. Juni 2027 ausgesetzt werden sollte, sowie eine Geldstrafe von 10 Millionen Pfund. Der Verein legte Berufung gegen den ausgesetzten Punktabzug ein. Ein unabhängiges Berufungsgremium gab der Berufung statt und hob die Strafe nach einer weiteren Anhörung auf“, so der Verband in der offiziellen Mitteilung.