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Serie A

Ziyech vor Überraschungstransfer

von David Hamza
Hakim Ziyech für Marokko auf dem Platz @Maxppp

Hakim Ziyech wagt ein Abenteuer in Südamerika. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht der Rechtsaußen unmittelbar vor einem Wechsel zum brasilianischen Erstligisten Botafogo. Laut ‚L’Équipe‘ wird Ziyech einen Vertrag bis Ende 2028 unterschreiben.

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Seinen Kontrakt beim marokkanischen Klub Wydad AC hat der 33-Jährige schon aufgelöst. Die meisten Spiele seiner Karriere bestritt Ziyech für Ajax Amsterdam und den FC Chelsea.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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