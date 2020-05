Schalke: Transferpläne „in die Tonne kloppen“

Die Kaderplanungen von Schalke 04 werden durch die Coronakrise komplett durcheinandergewirbelt. Oder wie es Trainer David Wagner in der ‚Sport Bild‘ formuliert: „Wir brauchen uns nichts vormachen: Wir können aktuell alle vorher angestellten Überlegungen mehr oder weniger in die Tonne kloppen.“ Allen Klubs gehe es so, fährt der 48-Jährige fort, da es „keine Klarheit über Budgets und Pläne“ gebe, solange nicht absehbar ist, wann und in welcher Form die Bundesliga zu Ende gespielt wird.

Auf die Frage, ob er glaube, dass es auf Schalke zu Notverkäufen kommen wird, entgegnet Wagner: „Wir wollen natürlich mit diesem ganz spannenden, talentierten und mit Schalker Blut gefüllten Kader weiterarbeiten, nach Möglichkeit noch mehrere Jahre. Gleichzeitig versuchen wir, die Mannschaft weiter zu verstärken. Ob wir beides hinbekommen, das muss man nun abwarten.“