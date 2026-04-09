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2. Bundesliga

Nzingoula zu teuer für Nürnberg?

von Daniel del Federico - Quelle: kicker
1 min.
Rabby Nzingoula im FCN-Trikot @Maxppp

Der 1. FC Nürnberg droht bei der Festverpflichtung von Rabby Nzingoula an der finanziellen Hürde zu scheitern. Wie der ‚kicker‘ berichtet, fordert Racing Straßburg eine Ablöse von vier Millionen Euro für den 20-Jährigen. Eine Summe, die die Mittelfranken derzeit nicht stemmen können. Sportvorstand Joti Chatzialexiou muss daher nach kreativen Lösungen suchen, um den Mittelfeldspieler dennoch dauerhaft an den Club zu binden.

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Nzingoula war erst im Winter auf Leihbasis nach Nürnberg gewechselt und avancierte dort prompt zum Stammspieler, weshalb beim Zweitligisten der Wunsch besteht, den Youngster zu behalten. In neun Pflichtspielen steuerte der Franzose ein Tor und zwei Vorlagen bei. In Straßburg besitzt der Rechtsfuß noch einen Vertrag bis 2027.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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