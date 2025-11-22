Leopold lässt Hannover zappeln

Enzo Leopold lässt sich in Sachen Zukunftsplanung nicht in die Karten schauen. Im Interview mit ‚Transfermarkt.de‘ sagt der Kapitän von Hannover 96 zu seinem auslaufenden Vertrag: „Natürlich habe ich als Sportler immer auch persönlich Ziele, die ich erreichen möchte. Aber über alles, was über das reine Sportliche mit dem Team hinausgeht, werde ich zu gegebener Zeit nachdenken, jetzt noch nicht.“ Ein Austausch mit den 96-Verantwortlichen finde statt.

Leopold verrät außerdem: „Wie bei jedem Fußballprofi ist es irgendwo mein Traum, in meiner Karriere mal auf höchstem Niveau zu spielen. In Deutschland in diesem Fall in der Bundesliga – schön wäre es natürlich mit 96.“ Der 25-jährige Mittelfeldspieler spielt seit drei Jahren beim Zweitligisten.