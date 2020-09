Medien: Lyon bietet für Pollersbeck

Als frischgebackener U21-Europameister war Julian Pollersbeck 2017 nach Hamburg gekommen. Sei Glück fand der Torwart an der Elbe aber nicht. In seinem ersten Jahr kam er zu zehn Einsätzen und musste den Gang in die zweite Liga antreten. Nach einem Jahr als Stammkeeper kam er in der vergangenen Spielzeit zu lediglich sechs Einsätzen.

Der neue HSV-Trainer Daniel Thioune degradierte Pollersbeck in diesem Sommer zur Nummer drei. Eine bessere Perspektive bietet Olympique Lyon. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, will der Champions League-Halbfinalist den Torwart nach Frankreich lotsen. Bei OL soll der Keeper in die Fußstapfen von Ciprian Tatarusanu (34) treten, der sich am vergangenen Freitag gen AC Mailand verabschiedet hat.

Für den Rumänen strich der siebenfache französische Meister eine Ablöse von 500.000 Euro ein. Genau diese Summe bietet OL nun dem HSV für Pollersbeck an. In Lyon soll der siebenmalige U21-Nationalspieler die Nummer zwei hinter Anthony Lopes (29) werden. In Hamburg steht der aussortierte Schlussmann noch bis 2021 unter Vertrag.