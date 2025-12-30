Düsseldorf schnappt sich Tanaka

Der neue Sportboss Sven Mislintat hat seinen ersten Transfer für Fortuna Düsseldorf klargemacht. Wie der Zweitligist offiziell mitteilt, wechselt Satoshi Tanaka (23) zum 1. Januar ins Rheinland. Dort unterschreibt der defensive Mittelfeldspieler ein langfristiges Arbeitspapier bis 2030.

Die Fortuna zahlt an den japanischen Erstligisten Sanfrecce Hiroshima eine kolportierte Ablöse in Höhe von einer Million Euro für Tanaka, der erst kürzlich zum japanischen Nationalspieler avancierte.