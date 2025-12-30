Menü Suche
Düsseldorf schnappt sich Tanaka

von Julian Jasch
Satoshi Tanaka führt einen intensiven Zweikampf @Maxppp

Der neue Sportboss Sven Mislintat hat seinen ersten Transfer für Fortuna Düsseldorf klargemacht. Wie der Zweitligist offiziell mitteilt, wechselt Satoshi Tanaka (23) zum 1. Januar ins Rheinland. Dort unterschreibt der defensive Mittelfeldspieler ein langfristiges Arbeitspapier bis 2030.

Fortuna Düsseldorf
Herzlich willkommen bei der Fortuna, Satoshi Tanaka! 🤩 Der Mittelfeldspieler wechselt von @sanfrecce_SFC fest zu uns und wird die Rückennummer 1⃣6⃣ bekommen. 🇯🇵

Wir freuen uns auf Dich, Satoshi! 🤗

#f95 | 🔴⚪️ | #田中聡
Fortuna Düsseldorf
Habt Ihr ein Lieblings-Rezept für den Winter? 🤔

#f95 | 🔴⚪️
Die Fortuna zahlt an den japanischen Erstligisten Sanfrecce Hiroshima eine kolportierte Ablöse in Höhe von einer Million Euro für Tanaka, der erst kürzlich zum japanischen Nationalspieler avancierte.

