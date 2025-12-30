2. Bundesliga
Düsseldorf schnappt sich Tanaka
1 min.
@Maxppp
Der neue Sportboss Sven Mislintat hat seinen ersten Transfer für Fortuna Düsseldorf klargemacht. Wie der Zweitligist offiziell mitteilt, wechselt Satoshi Tanaka (23) zum 1. Januar ins Rheinland. Dort unterschreibt der defensive Mittelfeldspieler ein langfristiges Arbeitspapier bis 2030.
Unter der Anzeige geht's weiter
Fortuna Düsseldorf @f95 – 10:00
Nun gut, Ihr habt es ja schon gewusst. 😁 Herzlich willkommen bei der Fortuna, Satoshi Tanaka! 🤩 Der Mittelfeldspieler wechselt von @sanfrecce_SFC fest zu uns und wird die Rückennummer 1⃣6⃣ bekommen. 🇯🇵Bei X ansehen
Wir freuen uns auf Dich, Satoshi! 🤗
#f95 | 🔴⚪️ | #田中聡
Wir freuen uns auf Dich, Satoshi! 🤗
#f95 | 🔴⚪️ | #田中聡
Die Fortuna zahlt an den japanischen Erstligisten Sanfrecce Hiroshima eine kolportierte Ablöse in Höhe von einer Million Euro für Tanaka, der erst kürzlich zum japanischen Nationalspieler avancierte.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden