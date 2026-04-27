Danks gegen PSG im Rampenlicht: So könnte Bayern spielen

Für Vincent Kompany wird die Partie in Paris gegen PSG anders ablaufen als gewöhnlich. Der Coach des FC Bayern ist gesperrt und muss auf der Tribüne Platz nehmen, sein Assistent Aaron Danks übernimmt das Kommando im wichtigen Halbfinal-Hinspiel in der Champions League und vertritt den belgischen Cheftrainer an der Seitenlinie.

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Auch wenn die Situation für die Bayern nicht optimal ist, macht sich Kompany keine Sorgen. Auf der Pressekonferenz zum Spiel äußerte sich der Coach wie folgt: „Danksy hat schon Erfahrung, auch in der Premier League. Ich habe 100 Prozent Vertrauen in unseren Staff.“

Den schwerwiegenden Ausfall von Serge Gnabry wird Kompany wohl durch einen Startelfeinsatz von Jamal Musiala kompensieren. Glücklicherweise zeigt die Formkurve von Musiala zuletzt steil nach oben.

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Wirklich in die Karten ließ sich der Übungsleiter bezüglich seiner Aufstellung aber nicht schauen: „Er sollte einfach weiterspielen, so wie er es in letzter Zeit getan hat. Ich werde ihm mehr Zeit geben. Er kann eine wichtige Rolle spielen, aber wir haben auch andere Spieler, die einen entscheidenden Einfluss haben können.“

So könnten die Bayern spielen