Ten Hag schießt erneut gegen CR7

Erik ten Hag, von 2022 bis 2024 Trainer von Manchester United, hat erneut deutlich gemacht, dass er Cristiano Ronaldo (41) schon damals nicht mehr auf seinem körperlichen Zenit sah. „Als ich den Job bei Man United begonnen habe, habe ich Cristiano Ronaldo den Spielstil erklärt, den wir einführen wollten“, berichtet der heutige Sportvorstand von Twente Enschede bei der niederländischen Ausgabe von ‚ESPN‘, „aber letztlich musst du selbst etwas auf den Tisch bringen. Und er hatte nicht mehr die Fähigkeit, die harte Arbeit zu ertragen, die erforderlich war.“

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Dass sich der Weltstar schon seit Jahren auf dem absteigenden Ast befinden soll, ist aus Sicht von ten Hag unverkennbar: „Es ist ganz einfach: Wenn du nicht in Top- körperlicher Verfassung bist, egal ob in der Premier League, der Champions League oder mit der portugiesischen Nationalmannschaft, hast du einfach keine Chance auf Erfolg.“