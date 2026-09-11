BVB: Rücktrittsgedanken bei Watzke

Hans-Joachim Watzke spielte nach eigener Aussage rund um die Wiederwahl im November 2025 mit dem Gedanken, als Präsident bei Borussia Dortmund zurückzutreten. „So wie es dann gelaufen ist, dass die eine oder andere Intrige auch gegen mich gelaufen ist, war es ein schweres Jahr für mich, also das schwerste von den 20 Jahren“, begründet Watzke laut ‚Bild‘ in der ‚Sky‘-Sendung ‚Meine Geschichte‘, die am heutigen Freitagabend ausgestrahlt wird.

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Zur Einordnung: Lediglich 59 Prozent der Stimmen entfielen auf Watzke. „Und dass das beim BVB passiert nach 20 Jahren, das hat mich schon betroffen gemacht. Deshalb war das schon hart. […] Ich war nie ein Diktator“, so Watzke, der sich erst auf dem Weg zum Rednerpult entschied, doch nicht hinzuwerfen: „Der Grad der Empörung ist dann jedem Meter dem Grad der Verantwortung gewichen.“