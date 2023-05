Schalke verkauft Bozdogan

Die Wege von Can Bozdogan und Schalke 04 trennen sich endgültig. Der FC Utrecht, bisheriger Leihklub des 22-Jährigen, nimmt den Offensivspieler fest unter Vertrag. Bozdogan unterscheibt bis 2026. Utrechts Technischer Direktor Jordy Zuidam erklärt: „Can hat bewiesen, dass er einen Mehrwert darstellt und ein wichtiges Bindeglied innerhalb des Kaders geworden ist. Er verfügt über besondere Qualitäten und hat sich hervorragend entwickelt. Wir sind überzeugt, dass er die richtigen Qualitäten und die richtige Einstellung hat, um diesen Aufwärtstrend in den kommenden Jahren fortzusetzen.“

Der ehemalige deutsche U20-Nationalspieler absolvierte bereits die vergangene Saison in Utrecht, kam auf ein Tor und sechs Vorlagen in 24 Eredivisie-Spielen. Die Niederländer hatten eine Kaufoption in Höhe von 1,5 Millionen Euro für Bozdogan. Laut der ‚WAZ‘ einigte man sich mit den Schalkern aber auf eine Ablöse in Höhe von rund einer Million, die durch Boni steigen kann. Zudem besitze S04 eine Weiterverkaufsklausel über 25 Prozent.

