Ukraine & Russland: Neues Transferfenster für ausländische Spieler

Die ausländischen Spieler, die an Vereine in der Ukraine oder in Russland gebunden sind, erhalten wohl die sofortige Freigabe für einen Wechsel. Wie die französische ‚L'Équipe‘ vermeldet, dürfen die genannten Akteure ihre Verträge mit sofortiger Wirkung auflösen. Zudem soll kurzfristig und noch vor dem Sommer ein zusätzliches Transferfenster geöffnet werden. Eine offizielle Stellungnahme des Weltverbands FIFA steht aber noch aus.

Interessierte Vereine sollen die Möglichkeit bekommen, ein oder zwei Spieler auf Leihbasis zu verpflichten. Somit müssten die geflüchteten Profis nicht bis Juli warten, ehe sie bei einem neuen Arbeitgeber unterschreiben. Betroffen sind 180 Spieler.

Shakhtar Donetsk beispielsweise hat seinen Profis bereits angeboten, für drei Monate bei anderen Klubs als Leihspieler anzuheuern. Im Anschluss soll die Situation neu bewertet werden. Offensivspieler Pedrinho liegen brasilianischen Medienberichten zufolge bereits Anfragen von Botafogo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo und vom FC Porto vor. Andere dürften es schwerer haben, auf die Schnelle eine Lösung zu finden.